Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Так, за сутки противник лишился до 100 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, трёх пикапов и самоходной гаубицы "Акация".