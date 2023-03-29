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Опубликовано 29 марта 2023, 12:20

ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Так, за сутки противник лишился до 100 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, трёх пикапов и самоходной гаубицы "Акация".

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При этом самым смертоносным для ВСУ является Донецкое направление. Например, накануне украинская армия потеряла там до 240 бойцов. В это число входят и иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева. А за последние сутки ВСУ лишились до 310 своих военнослужащих.

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Александра Вишнякова
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