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29 марта, 16:29

Пентагон раскрыл подробности испытаний гиперзвука в 2022 году

Глава Пентагона Остин: В 2022 году США провели 12 испытаний гиперзвукового оружия

<p>Ллойд Остин. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DeptofDefense" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@DeptofDefense</a></p>

Ллойд Остин. Фото © Twitter / @DeptofDefense

За прошлый год Соединённые Штаты Америки провели 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, Пентагон продолжит работу в этом направлении. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

"Если обратить внимание на то, что мы предприняли за последнее время, то это 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия в течение прошлого года. Мы продолжим эту работу", — сказал шеф Пентагона на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса.

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А вот министр ВВС США ранее заявил, что последнее испытание гиперзвуковой ракеты ARRW было неудачным. Тогда в рамках повторного испытания прототип ракеты "выполнил несколько задач", хотя при первом полёте сообщалось, что "все цели были достигнуты".

Ирина Фальке
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