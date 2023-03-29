Пентагон раскрыл подробности испытаний гиперзвука в 2022 году

За прошлый год Соединённые Штаты Америки провели 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, Пентагон продолжит работу в этом направлении. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

"Если обратить внимание на то, что мы предприняли за последнее время, то это 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия в течение прошлого года. Мы продолжим эту работу", — сказал шеф Пентагона на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса.