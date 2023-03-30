Милонов призвал наказать критикующего СВО Меладзе запретом на въезд в Россию

Певец и продюсер Валерий Меладзе больше никогда не должен появляться на территории России после его критики специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Виталий Милонов, передаёт kp.ru.

Как считает парламентарий, артисты и другие известные личности пытаются участвовать в данном конфликте, так как у них на это есть свои причины: именно этого от них требуют западные кураторы.

"Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики — это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", — высказался депутат-доброволец в эфире радио "Комсомольская правда".