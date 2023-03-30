Милонов призвал наказать критикующего СВО Меладзе запретом на въезд в Россию
Депутат Виталий Милонов и певец Валерий Меладзе. Обложка © t.me / "Говорит Милонов" / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
Певец и продюсер Валерий Меладзе больше никогда не должен появляться на территории России после его критики специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Виталий Милонов, передаёт kp.ru.
Как считает парламентарий, артисты и другие известные личности пытаются участвовать в данном конфликте, так как у них на это есть свои причины: именно этого от них требуют западные кураторы.
"Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики — это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", — высказался депутат-доброволец в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, в начале января Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс националистический лозунг. Его слова "Украине слава!" попали на видео, которое в дальнейшем распространилось в Сети. Ситуация вызвала бурную реакцию. В частности, общественники предложили лишить Меладзе гражданства, наград и званий, а затем последовали проблемы с концертами.