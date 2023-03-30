Быстров: Хотели, чтобы игроки сборной России разорвали Ирак, но этого не случилось
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров. Обложка © Футбольный клуб "Зенит"
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров, говоря об итогах матча национальной команды против Ирака, заявил, что надеялся на разгромную победу российских футболистов. Мнение он высказал в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
По его мнению, атмосфера на матче с Ираком, проходившем в Санкт-Петербурге, получилась живой, к тому же для болельщиков были созданы хорошие условия.
"Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось. Все футболисты из разных клубов — взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать", — сказал Быстров.
Ранее Лайф рассказывал, что 23 марта россияне не смогли обыграть национальную команду Ирана. Встреча состоялась в Тегеране и закончилась со счётом 1:1. В составе сборной России с пенальти отличился Антон Миранчук. А 26 марта сборная России по футболу обыграла команду Ирака со счётом 2:0.