Быстров: Хотели, чтобы игроки сборной России разорвали Ирак, но этого не случилось

По его мнению, атмосфера на матче с Ираком, проходившем в Санкт-Петербурге, получилась живой, к тому же для болельщиков были созданы хорошие условия.

"Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось. Все футболисты из разных клубов — взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать", — сказал Быстров.