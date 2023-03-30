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29 марта, 23:41

Быстров: Хотели, чтобы игроки сборной России разорвали Ирак, но этого не случилось

<p>Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров. Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/46401/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров. Обложка © Футбольный клуб "Зенит"

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров, говоря об итогах матча национальной команды против Ирака, заявил, что надеялся на разгромную победу российских футболистов. Мнение он высказал в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

По его мнению, атмосфера на матче с Ираком, проходившем в Санкт-Петербурге, получилась живой, к тому же для болельщиков были созданы хорошие условия.

"Давно не играли дома, но, как бы мы ни хотели, чтобы игроки разорвали Ирак, этого не случилось. Все футболисты из разных клубов — взаимодействие не на таком уровне, как хотелось бы видеть Карпину и всему тренерскому штабу. Кто в лес, кто по дрова. Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать", — сказал Быстров.

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Ранее Лайф рассказывал, что 23 марта россияне не смогли обыграть национальную команду Ирана. Встреча состоялась в Тегеране и закончилась со счётом 1:1. В составе сборной России с пенальти отличился Антон Миранчук. А 26 марта сборная России по футболу обыграла команду Ирака со счётом 2:0.

Оксана Попова
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