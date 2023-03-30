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30 марта, 01:15

Третьяк предложил провести перекрёстный плей-офф КХЛ, чтобы развести ЦСКА и СКА

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил развести ЦСКА и СКА по разным сеткам плей-офф, чтобы они вновь не встретились друг с другом в финале Западной конференции в следующем году.

"На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрёстный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз", — сказал Третьяк журналистам, при этом указав, что с этим вопросом надо обращаться к СКА.

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ в пятый раз подряд

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ в пятый раз подряд

При этом глава хоккейной федерации уверен, что нынешняя серия между клубами получится очень интересной.

В финале Восточной конференции сойдутся омский "Авангард" и казанский "Ак Барс". Первая игра между ними состоится в Казани 1 апреля.

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Сайт Федерации хоккея России

Артур Лапсаков
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