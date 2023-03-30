Антонов обвинил участников "саммита за демократию" в игнорировании гонений на УПЦ
Антонов указал на игнорирование участниками "саммита за демократию" репрессий против УПЦ
Участники "саммита за демократию", который организовали США, не обращают внимание на репрессии в отношении Украинской православной церкви, что противоречит декларируемым целям форума. На это обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, которые приводит российское диппредставительство, репрессии являются грубейшим нарушением гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющим примером дискриминации верующих.
"Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "саммит за демократию", на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям", — заявил Антонов.
Дипломат призвал Америку набраться мужества и перейти от морализаторства к конкретным действиям для прекращения богохульства и гонений на православных.
Ранее Минкульт Украины счёл иск, поданный представителями УПЦ, недостаточным основанием для отмены решения покинуть монахам зданий Киево-Печерской лавры. Пока решение суда не будет вынесено, верующие не должны находиться в помещениях лавры, уверена директор департамента ведомства Марианна Томин.