Антонов обвинил участников "саммита за демократию" в игнорировании гонений на УПЦ

Участники "саммита за демократию", который организовали США, не обращают внимание на репрессии в отношении Украинской православной церкви, что противоречит декларируемым целям форума. На это обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводит российское диппредставительство, репрессии являются грубейшим нарушением гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющим примером дискриминации верующих.

"Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "саммит за демократию", на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям", — заявил Антонов.