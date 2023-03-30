Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 04:21

Антонов обвинил участников "саммита за демократию" в игнорировании гонений на УПЦ

Антонов указал на игнорирование участниками "саммита за демократию" репрессий против УПЦ

Участники "саммита за демократию", который организовали США, не обращают внимание на репрессии в отношении Украинской православной церкви, что противоречит декларируемым целям форума. На это обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводит российское диппредставительство, репрессии являются грубейшим нарушением гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющим примером дискриминации верующих.

"Травля монахов происходит в то время, когда Вашингтон проводит "саммит за демократию", на котором звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, слова, совести и вероисповедания. Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям", — заявил Антонов.

"Господь не простит": Зеленского и его свору предупредили о каре небесной за выселение монахов

"Господь не простит": Зеленского и его свору предупредили о каре небесной за выселение монахов

Дипломат призвал Америку набраться мужества и перейти от морализаторства к конкретным действиям для прекращения богохульства и гонений на православных.

Ранее Минкульт Украины счёл иск, поданный представителями УПЦ, недостаточным основанием для отмены решения покинуть монахам зданий Киево-Печерской лавры. Пока решение суда не будет вынесено, верующие не должны находиться в помещениях лавры, уверена директор департамента ведомства Марианна Томин.

Обложка ©

VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Украина
  • упц
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров