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30 марта, 07:54

Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться сверхприбылью

Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании отдать Киеву часть сверхприбыли

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал крупнейшие в мире сырьевые компании отдать Киеву часть "огромной непредвиденной" прибыли, которую они получили в результате конфликта в Незалежной.

"Мы оценили её (прибыль) в более чем 200 миллиардов долларов. <...> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", — приводит его слова Politico.

По данным издания, 200 миллиардов долларов часто упоминаются как прошлогодняя прибыль пяти ведущих компаний, в числе которых BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

Вместе с тем Галущенко призвал европейские государства "закрыть лазейки" в введённых западных санкциях по продаже российских энергоносителей. Он также добавил, что Украина может предоставить странам ЕС альтернативное ядерное топливо, чтобы они больше не зависели от поставок российских ресурсов.

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Ранее в украинском Минэнерго заявили, что хотят наладить производство ядерного топлива, которое в перспективе сможет заменить российское на европейском рынке. При этом некоторые сочли планы Незалежной опасными для АЭС Европы. Как заявил венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш, такие эксперименты недопустимы.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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