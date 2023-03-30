Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться сверхприбылью

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал крупнейшие в мире сырьевые компании отдать Киеву часть "огромной непредвиденной" прибыли, которую они получили в результате конфликта в Незалежной.

"Мы оценили её (прибыль) в более чем 200 миллиардов долларов. <...> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор", — приводит его слова Politico.

По данным издания, 200 миллиардов долларов часто упоминаются как прошлогодняя прибыль пяти ведущих компаний, в числе которых BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

Вместе с тем Галущенко призвал европейские государства "закрыть лазейки" в введённых западных санкциях по продаже российских энергоносителей. Он также добавил, что Украина может предоставить странам ЕС альтернативное ядерное топливо, чтобы они больше не зависели от поставок российских ресурсов.