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30 марта, 07:58

Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией

Китайская армия готова сотрудничать с российской, чтобы совместно защищать международную справедливость и правосудие. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина — это не военно-политический союз "времён холодной войны", они превосходят такую модель государственных отношений.

"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации", — отметил он.

Тань Кэфэй добавил, что отношения РФ и КНР не нацелены на конфронтацию или на третьи стороны.

Александра Вишнякова
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