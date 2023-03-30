Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией

Китайская армия готова сотрудничать с российской, чтобы совместно защищать международную справедливость и правосудие. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина — это не военно-политический союз "времён холодной войны", они превосходят такую модель государственных отношений.

"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации", — отметил он.