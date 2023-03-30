В бурятском театре отвергли обвинения актёра, пытавшегося покончить с собой на сцене

Поступок актёра Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева (Улан-Удэ) Артура Шувалова, который попытался покончить с собой на сцене прямо перед зрителями, должны квалифицировать медики. Об этом заявили директор театра Наталья Светозарова и художественный руководитель Вячеслав Дьяченко.

Лайф писал об этом инциденте накануне. Шувалов назвал свой поступок "своеобразным манифестом" и заявил, что в течение года его пытаются уволить, лишают денег и всячески унижают. Также, по словам артиста, в день происшествия из театра уволили его жену.

Руководители театра заявили, что обвинения Шувалова не соответствуют действительности. По их словам, актёр был занят в спектаклях, полностью получал зарплату, а его жену не увольняли, она сама подала заявление на уход.

"Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного суицида должны квалифицировать медики", — заявило руководство театра.

Светозарова и Дьяченко добавили, что после отстранения от должности бывшего худрука Шувалов был настроен не на творческую работу, а только на саботаж и срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение. Руководство театра утверждает, что поступок и заявления артиста — это очередная инсинуация, которой он пытается дестабилизировать ситуацию в учреждении.

В свою очередь жена артиста Светлана Полянская в беседе с телеканалом "360" заявила, что мужа убирали из постановок, не давали ему ролей и пытались уволить.

"Собирались всякие внутренние расследования, вменяли ему разного рода дисциплинарные взыскания, которые не соответствовали действительности. А потом на основании этого лишали премии. Получается, что его лишали работы и денег. Мы приходили всем коллективом к руководству и просили не увольнять Артура, но всё было безрезультатно", — поведала Полянская и добавила, что её тоже стали убирать из новых постановок.

По словам женщины, сейчас состояние мужа нормальное. Врачи зашили его и отпустили домой. Также она подтвердила, что супруг болен раком.