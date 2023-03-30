Ройзман вышел из-под ареста в Екатеринбурге

Ройзман был осуждён по административной статье за публичную демонстрацию экстремистской символики. Как ранее заявлял адвокат экс-мэра, речь идёт о некой публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен. 16 марта суд назначил ему 14 суток ареста, которые он провёл в спецприёмнике.