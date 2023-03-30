Ройзман вышел из-под ареста в Екатеринбурге
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел из спецприёмника после двухнедельного ареста
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В Екатеринбурге вышел из-под ареста бывший мэр города Евгений Ройзман*. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
"Ройзман вышел из спецприёмника позже, чем планировалось", — сообщил корреспондент издания.
Ройзман был осуждён по административной статье за публичную демонстрацию экстремистской символики. Как ранее заявлял адвокат экс-мэра, речь идёт о некой публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен. 16 марта суд назначил ему 14 суток ареста, которые он провёл в спецприёмнике.
*Включён в реестр иноагентов.