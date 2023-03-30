Тело покончившего с собой студента колледжа нашли в ванной общежития в Татарстане
Mash Iptash: В Татарстане в ванной общежития нашли тело покончившего с собой студента колледжа
В Елабуге (Республика Татарстан) найдено тело первокурсника образовательного центра "Алабуга Политех". Об этом сообщает Mash Iptash.
Тело 16-летнего подростка нашли в ванной в общежитии. Причины его поступка устанавливаются. Как отмечает телеграм-канал, руководство учреждения пыталось скрыть факт самоубийства: учащимся запретили общаться с журналистами и просто обсуждать эту тему.
Известно, что парень приехал учиться из города Кушвы Свердловской области. Он увлекался коллекционированием автографов и собрал немало росчерков спортсменов, политиков и даже хранил подписи фрейлин английской королевы. Чтобы получить их, он написал письмо в Букингемский дворец. Учился подросток тоже неплохо, но, по некоторым данным, над ним могли издеваться одногруппники.
Ранее в квартире на севере Москвы было найдено тело убитой девушки. Позже задержали подозреваемого в преступлении — её бойфренда. Полицейские взяли парня при попытке сбежать из Москвы.
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