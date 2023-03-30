Тело покончившего с собой студента колледжа нашли в ванной общежития в Татарстане

Тело 16-летнего подростка нашли в ванной в общежитии. Причины его поступка устанавливаются. Как отмечает телеграм-канал, руководство учреждения пыталось скрыть факт самоубийства: учащимся запретили общаться с журналистами и просто обсуждать эту тему.

Известно, что парень приехал учиться из города Кушвы Свердловской области. Он увлекался коллекционированием автографов и собрал немало росчерков спортсменов, политиков и даже хранил подписи фрейлин английской королевы. Чтобы получить их, он написал письмо в Букингемский дворец. Учился подросток тоже неплохо, но, по некоторым данным, над ним могли издеваться одногруппники.