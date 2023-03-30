Муфтий раскритиковал похороны кота-долгожителя из Тюмени по "шариату"
Муфтий заявил, что похороны кота-рекордсмена из Тюмени не имеют ничего общего с исламом
Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов раскритиковал похороны тюменского кота по кличке Дашун, которые, по словам его хозяйки, прошли "по мусульманским традициям". Аляутдинов подчеркнул, что церемония прощания с питомцем не имеет ничего общего с мусульманскими законами.
"У нас нет традиций захоронений котов или других животных по исламским законам, как это говорит хозяйка четвероногого. Ни разу не видел, не слышал такого. Тюменский случай с котом и особенно "похороны" — нонсенс какой-то, не имеющий ничего общего с реальными законами ислама", — приводит его слова РИА "Новости".
Говоря за всех мусульман, муфтий выразил возмущение действиями хозяйки питомца, которые, по его словам, далеки от религиозных канонов. Он подчеркнул, что в исламе нет священных животных, а также призвал с трепетом относиться к правилам и традициям религии, особенно в месяц поста Рамадан.
"Кот или кошка, в отличие, например, от собак, в мусульманской традиции считаются чистыми животными, но никак не священными. Я читал, что хозяйка кота заявила, что завернёт кота в саван и похоронит. Это точно не исламское", — заключил Аляутдинов.
Напомним, в Тюмени в возрасте 26 лет умер самый старый кот Дашун, который при жизни даже попал в Книгу рекордов России. Как рассказала его хозяйка Эльвира Чаниева, её питомец прожил так долго, потому всё время находился в любви и заботе. А по мнению ветеринара Михаила Шелякова, всё дело в генетике.