Муфтий раскритиковал похороны кота-долгожителя из Тюмени по "шариату"

Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов раскритиковал похороны тюменского кота по кличке Дашун, которые, по словам его хозяйки, прошли "по мусульманским традициям". Аляутдинов подчеркнул, что церемония прощания с питомцем не имеет ничего общего с мусульманскими законами.

"У нас нет традиций захоронений котов или других животных по исламским законам, как это говорит хозяйка четвероногого. Ни разу не видел, не слышал такого. Тюменский случай с котом и особенно "похороны" — нонсенс какой-то, не имеющий ничего общего с реальными законами ислама", — приводит его слова РИА "Новости".

Говоря за всех мусульман, муфтий выразил возмущение действиями хозяйки питомца, которые, по его словам, далеки от религиозных канонов. Он подчеркнул, что в исламе нет священных животных, а также призвал с трепетом относиться к правилам и традициям религии, особенно в месяц поста Рамадан.