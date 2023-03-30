ЦБ продлил запрет на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

Центробанк ещё на полгода продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России ещё на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета", — говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков. Отмечается, что с 1 апреля отечественные депозитарии продолжат вести обособленный учёт прав клиентов на заблокированные активы. При этом брокеры не имеют права принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. Право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется, подчеркнули в Банке России.

Эти правила не распространяются на ценные бумаги иностранных эмитентов, ведущих основную деятельность на территории РФ, заключили в регуляторе.

Напомним, в предыдущий раз ЦБ продлевал данное ограничение 30 ноября.