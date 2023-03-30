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30 марта, 19:49

Москвич задушил мать, выкинул её тело в лесополосе, а затем заявил о пропаже

СК задержал подозреваемого в убийстве матери на северо-западе Москвы, он сознался

<p>Следственные действия с задержанным по подозрению в убийстве матери москвичом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1768" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Следственные действия с задержанным по подозрению в убийстве матери москвичом. Обложка © t.me / Столичный СК

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери, на северо-западе города, он сознался в содеянном. По данным столичного СК, фигурант задушил женщину в ходе ссоры и вывез её тело в Рязанскую область.

"23 марта 2023 года фигурант, находясь в гараже, расположенном на Походном проезде в городе Москве, в ходе ссоры задушил свою мать, после чего, убедившись в том, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, с целью сокрытия преступления перевёз тело матери на участок местности, расположенный в Рязанской области", — сказано в записи ведомства.

Спустя два дня после жестокой расправы 49-летний мужчина обратился в полицию и заявил, что его мать бесследно пропала. После задержания и наступательной позиции следователя подозреваемый сознался в убийстве.

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Ранее Лайф писал, что 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Все фигуранты дела были арестованы судом.

Оксана Попова
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