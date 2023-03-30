Москвич задушил мать, выкинул её тело в лесополосе, а затем заявил о пропаже
СК задержал подозреваемого в убийстве матери на северо-западе Москвы, он сознался
Следственные действия с задержанным по подозрению в убийстве матери москвичом. Обложка © t.me / Столичный СК
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери, на северо-западе города, он сознался в содеянном. По данным столичного СК, фигурант задушил женщину в ходе ссоры и вывез её тело в Рязанскую область.
"23 марта 2023 года фигурант, находясь в гараже, расположенном на Походном проезде в городе Москве, в ходе ссоры задушил свою мать, после чего, убедившись в том, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, с целью сокрытия преступления перевёз тело матери на участок местности, расположенный в Рязанской области", — сказано в записи ведомства.
Спустя два дня после жестокой расправы 49-летний мужчина обратился в полицию и заявил, что его мать бесследно пропала. После задержания и наступательной позиции следователя подозреваемый сознался в убийстве.
Ранее Лайф писал, что 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Все фигуранты дела были арестованы судом.