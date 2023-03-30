Москвич задушил мать, выкинул её тело в лесополосе, а затем заявил о пропаже

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери, на северо-западе города, он сознался в содеянном. По данным столичного СК, фигурант задушил женщину в ходе ссоры и вывез её тело в Рязанскую область.

"23 марта 2023 года фигурант, находясь в гараже, расположенном на Походном проезде в городе Москве, в ходе ссоры задушил свою мать, после чего, убедившись в том, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, с целью сокрытия преступления перевёз тело матери на участок местности, расположенный в Рязанской области", — сказано в записи ведомства.