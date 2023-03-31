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31 марта, 01:59

Склады с гаджетами в РФ оказались переполнены, но скупать их не спешат даже со скидками

"Известия": Склады с электронной техникой в России оказались переполнены

Опасаясь дефицита на рынке электроники российские импортёры ввезли гаджеты в огромных количествах и теперь страдают от переполненных складов. Как узнала газета "Известия", в сложившейся ситуации они вынуждены продавать товар с большой скидкой — примерно в 15-20%.

Как рассказал источник газеты, в данный момент на складах находится очень много техники. Однако, несмотря на снижение цен, россияне не торопятся её покупать. Напротив, продажи данного вида товаров упали по сравнению с декабрём прошлого года почти на 30%.

"Российский рынок электроники действительно затоварен: в 2022-м её сначала в период ажиотажа покупали те, кто мог себе это позволить по завышенным ценам, потом те, кто после их снижения приобретал гаджеты по более приемлемой стоимости, а потом наступили Новый год, 23 февраля и 8 Марта", — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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По его оценке, снижение спроса на товары весьма ожидаемо, ведь потребности россиян в таких устройствах не безграничны. К тому же, граждане начали экономить на технике длительного пользования, например, при поломке сдавать в ремонт, а не бежать в магазин за новым телефоном.

По мнению дистрибуторов, спрос на технику может вновь вырасти к началу так называемого "школьного сезона" — к осени.

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Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Серпухове сотрудник "М.Видео" вынес со склада айфоны на два миллиона рублей. Геймер-кладовщик набрал микрозаймов на сумму 300 тысяч рублей, чтобы накупить цветные скины на оружие в игре, однако совсем не подумал о том, как будет отдавать долг. Идея пришла в голову сама, ведь он работал на складе магазина электроники.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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