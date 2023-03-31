В США признали сближение большинства нейтральных стран с Россией
CNBC: Нейтральные страны стали больше сближаться с Россией, отказываясь её осуждать
Многие страны, которые ранее придерживались нейтральной позиции, стали всё больше сближаться в Россией. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на отчёт Economist Intelligence Unit.
"Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36% населения мира", — сказано в исследовании.
Влияние Москвы растёт по мере того, как её дипломатические усилия набирают обороты, а западные государства не могут "противостоять нарративам Кремля". В качестве примеров приведены такие страны, как Китай, ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. По оценкам специалистов, число граждан всего мира, которые поддерживают Россию, составляет 33%.
Более того, увеличилось число государств, которые теперь придерживаются нейтралитета. К ним отнесли Турцию, Колумбию и Катар, которые ранее были тесно связаны с Западом.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Штаты гораздо успешнее их в формировании альянсов. Он добавил, что коалиции формируются на Западе, а на сближение Москвы и Пекина стоит смотреть в перспективе.
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