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31 марта, 10:01

Пригожин сообщил о серьёзных потерях армии Украины в Артёмовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска несут серьёзные потери в Артёмовске. Однако, по его словам, российским военнослужащим предстоит ещё большой объём боевой работы. Он отметил, что ВСУ никуда не бегут и ведут тяжёлые бои.

"Украинская армия ведёт кровопролитные бои и защищает Артёмовск ценой очень серьёзных потерь. Ещё один важный аспект, который необходимо отметить, — это удержание флангов", — сказал Пригожин, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.

По его словам, бойцам "Вагнера" сейчас важно сконцентрироваться на боевой работе в самом городе, в то время как союзным подразделениям — обеспечивать прикрытие и отражать атаки противника с флангов.

Пушилин заверил в скором освобождении Артёмовска

Пушилин заверил в скором освобождении Артёмовска

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что битва за Артёмовск практически уничтожила Вооружённые силы Украины. А врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вскоре может быть достигнуто фактическое окружение этого города.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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