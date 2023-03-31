Пригожин сообщил о серьёзных потерях армии Украины в Артёмовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска несут серьёзные потери в Артёмовске. Однако, по его словам, российским военнослужащим предстоит ещё большой объём боевой работы. Он отметил, что ВСУ никуда не бегут и ведут тяжёлые бои.

"Украинская армия ведёт кровопролитные бои и защищает Артёмовск ценой очень серьёзных потерь. Ещё один важный аспект, который необходимо отметить, — это удержание флангов", — сказал Пригожин, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.