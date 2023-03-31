Китай с 31 марта разрешит въезд в страну иностранным туристическим группам

Власти КНР разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы. Решение вступает в силу с 31 марта, сообщает Министерство культуры и туризма Китая.

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"Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница", — указано в сообщении.