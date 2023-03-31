Китай с 31 марта разрешит въезд в страну иностранным туристическим группам
Власти КНР разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы. Решение вступает в силу с 31 марта, сообщает Министерство культуры и туризма Китая.
"Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница", — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Поднебесная 15 марта впервые после начала пандемии полностью открыла свои границы. После этого россияне всего за два дня заняли все свободные слоты на получение визы в КНР. Так, по состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля.
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