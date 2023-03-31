Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников

Россия может использовать вооружённые силы для отражения и предотвращения нападения на себя или союзников. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую сегодня принял президент Владимир Путин.

Также в документе указано, что Россия будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия на территориях сопредельных государств.