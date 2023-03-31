Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников
Россия может использовать вооружённые силы для отражения и предотвращения нападения на себя или союзников. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую сегодня принял президент Владимир Путин.
Также в документе указано, что Россия будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия на территориях сопредельных государств.
Напомним, сегодня, 31 марта, президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые документы стратегического планирования. При этом текст новой Концепции внешней политики был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.
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