Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 11:45

Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников

Россия может использовать вооружённые силы для отражения и предотвращения нападения на себя или союзников. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, которую сегодня принял президент Владимир Путин.

Также в документе указано, что Россия будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия на территориях сопредельных государств.

Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Напомним, сегодня, 31 марта, президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые документы стратегического планирования. При этом текст новой Концепции внешней политики был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МИД РФ
  • ВС РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров