Концепция внешней политики: РФ будет относиться к другим странам так же, как и они к ней
При выстраивании отношений с другими странами Россия будет основываться на принципе взаимности и относиться к ним так, как они относятся к ней. Об этом сказано в новой Концепции внешней политики РФ, которую утвердил президент Владимир Путин.
Согласно тексту документа, Россия будет определять своё отношение к другим государствам и межгосударственным объединениям на основе конструктивного, нейтрального или недружественного характера их политики в отношении РФ.
В новой Концепции внешней политики также указано, что Россия выступает за учёт реалий многополярного мира при прогрессивном развитии международного права, а также за обеспечение равной безопасности для всех стран на основе принципа взаимности.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что обновлённая Концепция предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО.
Shutterstock