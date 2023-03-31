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31 марта, 11:58

Концепция внешней политики: РФ будет относиться к другим странам так же, как и они к ней

При выстраивании отношений с другими странами Россия будет основываться на принципе взаимности и относиться к ним так, как они относятся к ней. Об этом сказано в новой Концепции внешней политики РФ, которую утвердил президент Владимир Путин.

Согласно тексту документа, Россия будет определять своё отношение к другим государствам и межгосударственным объединениям на основе конструктивного, нейтрального или недружественного характера их политики в отношении РФ.

Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников

Концепция внешней политики: Россия будет использовать армию при нападении на себя или союзников

В новой Концепции внешней политики также указано, что Россия выступает за учёт реалий многополярного мира при прогрессивном развитии международного права, а также за обеспечение равной безопасности для всех стран на основе принципа взаимности.

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что обновлённая Концепция предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО.

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Илья Суриков
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