Эстония предложила расторгнуть Основополагающий акт Россия – НАТО

"Надо отменить Основополагающий акт, потому что мы не можем говорить о каком-либо сотрудничестве с Россией", — сказал он на встрече глав МИД "Бухарестской девятки" в городе Лодзь (Польша).

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже 27 мая 1997 года. В документе отмечается, что стороны не рассматривают друг друга как противников, также декларируются основы отношений и механизм сотрудничества. Кроме того, там указывается, что альянс обязуется не размещать ядерное оружие на территории новых стран-членов и не будет строить места для его хранения.