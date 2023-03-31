Эстония предложила расторгнуть Основополагающий акт Россия – НАТО
Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил расторгнуть Основополагающий акт Россия – НАТО
Таллин считает бессмысленным придерживаться Основополагающего акта Россия – НАТО и предложил его аннулировать. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Надо отменить Основополагающий акт, потому что мы не можем говорить о каком-либо сотрудничестве с Россией", — сказал он на встрече глав МИД "Бухарестской девятки" в городе Лодзь (Польша).
Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в Париже 27 мая 1997 года. В документе отмечается, что стороны не рассматривают друг друга как противников, также декларируются основы отношений и механизм сотрудничества. Кроме того, там указывается, что альянс обязуется не размещать ядерное оружие на территории новых стран-членов и не будет строить места для его хранения.
Кстати, в ближайшие дни в НАТО появится новый участник — Финляндия. Ранее парламент Турции согласовал законопроект о ратификации протокола о вступлении этой страны в альянс. Таким образом, Хельсинки получил юридические основания для законного присоединения к НАТО.
Shutterstock