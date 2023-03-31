Россияне попали в немилость к властям Аргентины из-за подозрения в торговле людьми

Заведующий консульским отделом Посольства РФ в Аргентине Георгий Полин объяснил, почему россиянам стали массово отказывать в продлении туристического пребывания. По словам дипломата, в русских релокантах власти страны заподозрили торговцев людьми.

"Трудно понять, чем может быть недовольна Аргентина. Но я думаю, что здесь не надо создавать какие-то теории заговора. Нужно просто смотреть на январские и февральские заявления компетентных аргентинских чиновников, которые подозревают, что могут иметь место случаи торговли людьми. Но мы не думаем, что это подтвердится", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Полина, власти Аргентины также считают, что русские релоканты в обход закона за большие деньги продают аргентинские паспорта.

"В том числе звучали такие, несколько завуалированные, опасения о том, что это может поставить в перспективе под угрозу силу аргентинского паспорта, который является одним из наиболее сильных и даёт право безвизового въезда в 170 стран", — объяснил Полин.