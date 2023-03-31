Россияне попали в немилость к властям Аргентины из-за подозрения в торговле людьми
Посольство РФ объяснило, почему россиянам в Аргентине отказывают в продлении пребывания
Заведующий консульским отделом Посольства РФ в Аргентине Георгий Полин объяснил, почему россиянам стали массово отказывать в продлении туристического пребывания. По словам дипломата, в русских релокантах власти страны заподозрили торговцев людьми.
"Трудно понять, чем может быть недовольна Аргентина. Но я думаю, что здесь не надо создавать какие-то теории заговора. Нужно просто смотреть на январские и февральские заявления компетентных аргентинских чиновников, которые подозревают, что могут иметь место случаи торговли людьми. Но мы не думаем, что это подтвердится", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Полина, власти Аргентины также считают, что русские релоканты в обход закона за большие деньги продают аргентинские паспорта.
"В том числе звучали такие, несколько завуалированные, опасения о том, что это может поставить в перспективе под угрозу силу аргентинского паспорта, который является одним из наиболее сильных и даёт право безвизового въезда в 170 стран", — объяснил Полин.
В январе Полин заявил, что в 2022 году был зафиксирован переезд в Аргентину от двух до двух с половиной тысяч граждан РФ, многими из которых являлись беременные женщины. Этой ситуацией обеспокоились в США. Основные подозрения у Министерства внутренней безопасности страны возникли из-за получения аргентинских паспортов российскими мужчинами, "называющими себя отцами".
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