Медведев вышел в финал пятого подряд турнира, обыграв Хачанова

Медведев выступил на турнире под четвёртым номером посева, счёт матча составил 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. До этого теннисист не проходил далее четвертьфинала, а сегодня впервые в карьере вышел в финал "Мастерса" в Майами. Теперь соперником россиянина станет победитель игры между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером (номер 10 в турнире). Хачанова Медведев обыграл в четвёртый раз, всего у них было пять официальных встреч.