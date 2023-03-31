Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 20:36

Медведев вышел в финал пятого подряд турнира, обыграв Хачанова

В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" первая ракетка России Даниил Медведев победил соотечественника Карена Хачанова. Матч состоялся 31 марта в Майами.

Медведев выступил на турнире под четвёртым номером посева, счёт матча составил 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. До этого теннисист не проходил далее четвертьфинала, а сегодня впервые в карьере вышел в финал "Мастерса" в Майами. Теперь соперником россиянина станет победитель игры между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером (номер 10 в турнире). Хачанова Медведев обыграл в четвёртый раз, всего у них было пять официальных встреч.

Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале "Мастерса" в Майами

Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале "Мастерса" в Майами

Ранее Лайф писал, что 20 марта Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

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Twitter / Daniil Medvedev

Арина Родионова
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