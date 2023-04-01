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1 апреля, 13:12

Начальника отдела завода в Петербурге задержали по подозрению в изнасиловании девочки

Начальника отдела одного из заводов в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает "78.ru".

В полицию несколько дней назад обратилась 42-летняя женщина. По её словам, в период с 2017 по 2023 год 36-летний мужчина в своей квартире на улице Савушкина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 14-летней дочери.

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Подозреваемый задержан, он находится в изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что ученица школы из Фрязина обвинила четырёх неизвестных мужчин в изнасиловании. Она также рассказала, что её силой накачали наркотиками.

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Иван Косицын
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