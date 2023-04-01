ФК "Бавария" обыграл дортмундскую "Боруссию" и возглавил чемпионат Германии
Мюнхенская "Бавария" вышла в лидеры таблицы 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Она обыграла дортмундскую "Боруссию", домашний для неё матч завершился счётом 4:2.
У хозяев поля дублем отметился Томас Мюллер (18-я и 23-я минута) и голом — Кингсли Коман (50). Автоголом помог соперникам дортмундский вратарь Грегор Кобель (13). В ворота мюнхенской команды результативные мячи направили Эмре Джан (72, пенальти) и Дониелл Мален (90). В результате у "Баварии" 55 очков, а "Боруссия" (53) смещена с первого места в турнирной таблице Бундеслиги. Десятиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате для последних была прервана этой игрой.
Ранее Лайф писал, что 24 марта главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман был уволен с поста наставника немецкого футбольного клуба. На тот момент он уступал лидирующей дортмундской "Боруссии" одно очко.
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