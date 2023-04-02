В Армении отреагировали на претензии России по поводу ратификации договора о МУС

Власти Армении могут сделать так, чтобы ратификация Ереваном Римского статута о создании Международного уголовного суда (МУС) не нанесла ущерба отношениям с Россией. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян в интервью Armenpress.

"Мы услышали опасения, высказанные Россией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", — приводит агентство его слова.

Аршакян допустил, что с Москвой может быть заключено соглашение, которое не даст Римскому статуту повлиять на отношения двух стран.