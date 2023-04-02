В Армении отреагировали на претензии России по поводу ратификации договора о МУС
Власти Армении могут сделать так, чтобы ратификация Ереваном Римского статута о создании Международного уголовного суда (МУС) не нанесла ущерба отношениям с Россией. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян в интервью Armenpress.
"Мы услышали опасения, высказанные Россией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", — приводит агентство его слова.
Аршакян допустил, что с Москвой может быть заключено соглашение, которое не даст Римскому статуту повлиять на отношения двух стран.
Ранее КС Армении признал Римский статут соответствующим конституции республики. Теперь его должен ратифицировать парламент страны. Если это произойдёт, власти Армении будут обязаны задержать на своей территории российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, в отношении которых МУС выписал ордера на "арест". Оппозиция Армении назвала это "политической слепотой".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев