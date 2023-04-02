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2 апреля, 10:46

У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок зафиксирован в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима, население которого составляет почти 69 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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Ранее сообщалось, что на севере Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили власти страны. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.

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На Камчатке зафиксировали землетрясение

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Иван Косицын
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