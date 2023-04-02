У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Подземный толчок зафиксирован в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима, население которого составляет почти 69 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.