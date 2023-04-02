На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
На севере Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили власти страны. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в провинции Кастамону. Они ощущались в районе Ихсангази в 00:24 (время совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 11,83 км.
Напомним, в феврале в Турции была серия разрушительных землетрясений. Первые подземные толчки почувствовали жители юго-востока страны в ночь на 6 февраля. Погибло более 50 тысяч человек. Полиция выявила свыше 560 застройщиков и подрядчиков, из-за ошибок и недоработок которых рушились здания.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN