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Регион
Опубликовано 2 апреля 2023, 12:00
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ВСУ потеряли за сутки до 100 бойцов и технику на Краснолиманском направлении

Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшие сутки уничтожили до 100 украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой Народной Республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — отметил он во время брифинга.

ВС РФ за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, за сутки противник лишился двух боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, а также гаубиц Д-30 и "Акация", добавил Конашенков.

А на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за минувшие сутки более 40 украинских военнослужащих.

ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР
ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР
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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Иван Косицын
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