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2 апреля, 14:54

Байрамян заявил о потенциале Сперцяна и желании вернуть Мхитаряна в сборную Армении

У полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна "бешеный потенциал", который он показывает в команде и в играх за сборную. Так считает полузащитник "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Сперцян заменить Генриха Мхитаряна в роли лидера национальной команды, футболист сказал, что у каждого свой путь.

"Просто пожелаю Эдику, чтобы его путь получился не менее ярким, чем у Генриха. Вся нация, семья, друзья будут за него рады и счастливы. Но для этого ему надо очень много работать", — сказал Байрамян в интервью "Спорт-Экспрессу".

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Он также считает, что сборная была бы сильнее в любое время с таким игроком, как Генрих Мхитарян. Байрамян сказал, что очень хочет возвращения полузащитника в команду. Однако он ничего не знает о причинах, которые побудили его покинуть её.

Напомним, Генрих Мхитарян заявил о завершении карьеры в сборной Армении ещё в марте прошлого года. За "Интер" в этом сезоне он сыграл 34 матча, забив четыре гола. А 22-летний Сперцян всего провёл 28 матчей за "Краснодар", на его счету 11 голов. В январе этого года сообщалось, что им заинтересовался ряд европейских клубов.

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ФК "Ростов"

Илья Суриков
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