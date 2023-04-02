Байрамян заявил о потенциале Сперцяна и желании вернуть Мхитаряна в сборную Армении

У полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна "бешеный потенциал", который он показывает в команде и в играх за сборную. Так считает полузащитник "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Сперцян заменить Генриха Мхитаряна в роли лидера национальной команды, футболист сказал, что у каждого свой путь.

"Просто пожелаю Эдику, чтобы его путь получился не менее ярким, чем у Генриха. Вся нация, семья, друзья будут за него рады и счастливы. Но для этого ему надо очень много работать", — сказал Байрамян в интервью "Спорт-Экспрессу".

Он также считает, что сборная была бы сильнее в любое время с таким игроком, как Генрих Мхитарян. Байрамян сказал, что очень хочет возвращения полузащитника в команду. Однако он ничего не знает о причинах, которые побудили его покинуть её.