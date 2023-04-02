Трамп выступит с публичным заявлением после предъявления ему обвинений 4 апреля
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить с публичным заявлением из своей резиденции во Флориде во вторник, 4 апреля, после предъявления ему обвинений. Об этом сообщил его офис.
"Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент Соединённых Штатов Америки, выступит с заявлением в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, во вторник, 4 апреля 2023 года, в 20:15 по времени Восточного побережья (3:15 среды мск)", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что бывшему лидеру США Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей "за молчание" любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Экс-президент заручился поддержкой как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Это может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве.
Wikipedia / Gage Skidmore