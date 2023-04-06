О чём жалеют за три месяца до смерти: откровения безнадёжных пациентов

Медсестра из Австралии Бронни Уэр несколько лет оказывала паллиативную помощь. Она ухаживала за пациентами в последние три месяца их жизни и вела блог, куда выкладывала откровения умирающих. В итоге проект стал настолько популярным, что превратился в книгу. И вот о чём люди жалеют на пороге смерти.

1. Не воплощали своих мечтаний

О чём жалеют перед смертью? Фото © "Волк с Уолл-стрит", режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / "Кинопоиск"

Это самое распространённое сожаление. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончилась, они чётко видят всё, что не сбылось. Многие не реализуют даже половину своих мечтаний и перед смертью понимают, какие действия могли бы им в этом помочь. Они были свободны в своих решениях, будучи здоровыми и полными сил, но не пользовались этой свободой, потому что не ценили её.

2. Постоянная занятость работой

Смертельно больные пациенты рассказали о своих сожалениях. © "Она", режиссёр и сценарист Спайк Джонз / "Кинопоиск"

Об этом сожалел каждый пациент Уэр мужского пола. Они скучали по тем временам, когда их жёны были молодыми, а дети — ещё маленькими. Но они проводили время не с семьёй, а на работе. Женщины тоже упоминали об этом, но гораздо реже. Дело в том, что подопечные медсестры оказались из поколения, в котором мужчины были добытчиками, а женщины сидели дома.

3. Скрывали свои чувства

Что нужно делать в жизни, чтобы не сожалеть перед смертью? © "Джокер", режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Скотт Сильвер, Боб Кейн / "Кинопоиск"

Многие подавляли свои чувства, чтобы не конфликтовать с другими людьми. В результате они довольствовались посредственным существованием и никогда не становились теми, кем действительно могли стать. Неудивительно, что к концу жизни они пришли в компании с горечью, обидой и целым букетом болезней.

4. Теряли старых друзей

О чём обычно люди сожалеют перед смертью? © "Мальчишник в Вегасе", режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Джон Лукас, Скотт Мур / "Кинопоиск"

Пациенты Уэр признавались ей, что поняли ценность старых друзей, только оказавшись на больничной койке со смертельным диагнозом. Многие утратили с ними связь и не могли найти контактов, когда захотели встретиться спустя много лет. Личная жизнь и карьера поглотили их настолько, что времени на дружбу просто не оставалось. И умирая, почти все они горько тосковали по старым друзьям.

5. Не стремились к счастью

Смертельно больные люди рассказали, о чём сожалеют на смертном одре. © "Форрест Гамп", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Эрик Рот, Уинстон Грум / "Кинопоиск"