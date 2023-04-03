Ещё одна западная компания прекратит экспорт зерна из России

Дочерняя компания трейдера Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

"Минсельхоз России получил уведомление от ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве добавили, что сейчас компания изучает возможности передачи российской части бизнеса и зерновых активов новым собственникам. Уход Louis Dreyfus, как и других иностранных зернотрейдеров, не скажется на объёмах и динамике отечественного экспорта продовольствия, подчеркнули в Минсельхозе.