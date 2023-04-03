Ещё одна западная компания прекратит экспорт зерна из России
Трейдер Louis Dreyfus уведомил Минсельхоз о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля
Дочерняя компания трейдера Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
"Минсельхоз России получил уведомление от ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве добавили, что сейчас компания изучает возможности передачи российской части бизнеса и зерновых активов новым собственникам. Уход Louis Dreyfus, как и других иностранных зернотрейдеров, не скажется на объёмах и динамике отечественного экспорта продовольствия, подчеркнули в Минсельхозе.
Louis Dreyfus Company — международная компания по торговле сельскохозяйственной продукцией, зарегистрированная в Нидерландах. Она принадлежит Маргарите Луи-Дрейфус (урождённой Богдановой) — одной из самых богатых женщин Европы, вдове бизнесмена Робера Луи-Дрейфуса.
Ранее сообщалось, что американская продовольственная компания Cargill, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Также о прекращении экспортной деятельности сообщил трейдер Viterra Limited. Вместе с тем агентство Bloomberg считает, что Россия лишь усилит геополитическое влияние после ухода западных зернотрейдеров.
ТАСС / Андрей Рубцов