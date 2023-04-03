Появилось видео взрыва гранаты в магазине в Подмосковье
Опубликовано видео, как мужчина в отместку швырнул гранату в магазин в Подмосковье
Появились кадры с камер наблюдения в магазине в деревне Кашино, где накануне нетрезвый мужчина запустил осколочной гранатой в здание, решив отомстить отказавшим обслуживать его сотрудникам. Их публикует Mash.
В Московской области нетрезвый мужчина запустил осколочной гранатой в магазин. Видео © t.me / Mash
34-летний житель деревни Кашино отправился поздно вечером в круглосуточный магазин недалеко от дома. У кассы он начал оскорблять продавца, беспричинно обвинив его в обмане. Женщина сначала стерпела, но после очередной порции грязи в свой адрес позвала охранника, который и выставил дебошира за дверь.
Нарушитель в долгу не остался: он вернулся через какое-то время и швырнул гранату в сторону магазина. Никто не пострадал. Удар принял на себя фургон владельца продуктового: повреждён кузов, выбиты стёкла. Мужчину задержали, полиция выясняет, откуда он взял снаряд.
Напомним, всё произошло в ночь на 2 апреля. В результате взрыва в магазине были выбиты стёкла, также повреждения получил стоящий на парковке автомобиль. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, который признал свою вину.
t.me / Mash