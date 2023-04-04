В США заявили о сложностях в восполнении стратегических резервов нефти

Вашингтон столкнётся со сложностями в восполнении стратегических нефтяных резервов страны. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Это будет предметом принудительных ограничений, созданных обязательными продажами по решению Конгресса и сложностями в обслуживании", — сообщил он.

При этом он заверил, что, несмотря на трудности, Белый дом сохраняет планы пополнять нефтяные резервы и делать это с выгодой для налогоплательщиков.