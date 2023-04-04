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4 апреля, 00:36

В США заявили о сложностях в восполнении стратегических резервов нефти

Белый дом: США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти

Вашингтон столкнётся со сложностями в восполнении стратегических нефтяных резервов страны. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Это будет предметом принудительных ограничений, созданных обязательными продажами по решению Конгресса и сложностями в обслуживании", — сообщил он.

При этом он заверил, что, несмотря на трудности, Белый дом сохраняет планы пополнять нефтяные резервы и делать это с выгодой для налогоплательщиков.

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Лайф напоминает, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября прошлого года сокращению в два миллиона баррелей в сутки. Ранее о сокращении добычи нефти сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. На фоне этого цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 марта. Рост стоимости составил более 6%.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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