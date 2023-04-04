Врач дала советы, как пережить обострение бронхиальной астмы весной

Обострения бронхиальной астмы представляют собой эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих дистанционных хрипов или заложенности в грудной клетке, которые требуют изменения обычного режима лечения. Эти симптомы могут развиваться как у пациентов с уже поставленным диагнозом, так и быть первым проявлением этого заболевания. Как предотвратить или ослабить симптомы астмы самостоятельно, в беседе с Лайфом рассказала врач-пульмонолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Виктория Костянова.

По словам медика, важны общие мероприятия по укреплению здоровья:

борьба с курением, в том числе пассивным;

исключение пищевых продуктов и добавок, причастных к развитию аллергических реакций;

минимизация контакта с аллергенами/триггерами;

частое проведение влажной уборки в местах постоянного нахождения;

использование HEPA-фильтров в средствах очистки помещений;

умеренные физические тренировки (анаэробные нагрузки), такие как ходьба, бег на месте, плавание, танцы и так далее;

дыхательная гимнастика по Стрельниковой.

Также не стоит забывать о профилактике обострения под наблюдением врача, а именно:

соблюдать рекомендации по поводу лечения и поддержания контроля;

своевременно принимать меры, предотвращающие обострение сопутствующих заболеваний, таких как риносинусит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, подтверждённая пищевая аллергия;

противогриппозная, противопневмококковая вакцинация;

проведение АСИТ/СЛИТ.

По словам Костяновой, важно обратиться к врачу в самом начале обострения и как можно быстрее устранить бронхиальную обструкцию, гипоксемию, а также предотвратить дальнейшие рецидивы.

"Необходимо периодическое наблюдение у врача даже в периоды ремиссии заболевания по согласованному плану, проведение обучения пациентов и их родственников по предотвращению обострений и действиям во время приступа бронхиальной астмы. Только совместные действия врача и пациента приведут к успешному контролю над этим распространённым заболеванием", — заключила Костянова.