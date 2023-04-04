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4 апреля, 11:33

Врач дала советы, как пережить обострение бронхиальной астмы весной

Пульмонолог Костянова перечислила способы борьбы с обострением бронхиальной астмы

Обострения бронхиальной астмы представляют собой эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих дистанционных хрипов или заложенности в грудной клетке, которые требуют изменения обычного режима лечения. Эти симптомы могут развиваться как у пациентов с уже поставленным диагнозом, так и быть первым проявлением этого заболевания. Как предотвратить или ослабить симптомы астмы самостоятельно, в беседе с Лайфом рассказала врач-пульмонолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Виктория Костянова.

По словам медика, важны общие мероприятия по укреплению здоровья:

  • борьба с курением, в том числе пассивным;
  • исключение пищевых продуктов и добавок, причастных к развитию аллергических реакций;
  • минимизация контакта с аллергенами/триггерами;
  • частое проведение влажной уборки в местах постоянного нахождения;
  • использование HEPA-фильтров в средствах очистки помещений;
  • умеренные физические тренировки (анаэробные нагрузки), такие как ходьба, бег на месте, плавание, танцы и так далее;
  • дыхательная гимнастика по Стрельниковой.
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Также не стоит забывать о профилактике обострения под наблюдением врача, а именно:

  • соблюдать рекомендации по поводу лечения и поддержания контроля;
  • своевременно принимать меры, предотвращающие обострение сопутствующих заболеваний, таких как риносинусит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, подтверждённая пищевая аллергия;
  • противогриппозная, противопневмококковая вакцинация;
  • проведение АСИТ/СЛИТ.

По словам Костяновой, важно обратиться к врачу в самом начале обострения и как можно быстрее устранить бронхиальную обструкцию, гипоксемию, а также предотвратить дальнейшие рецидивы.

"Необходимо периодическое наблюдение у врача даже в периоды ремиссии заболевания по согласованному плану, проведение обучения пациентов и их родственников по предотвращению обострений и действиям во время приступа бронхиальной астмы. Только совместные действия врача и пациента приведут к успешному контролю над этим распространённым заболеванием", — заключила Костянова.

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Ранее терапевт Сергей Шубин назвал три признака кашля, при которых нужно срочно обратиться к врачу. Специалист отметил, что кашель — это защитная реакция организма на внешние факторы, но далеко не всегда это явление безобидно.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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