Врач дала советы, как пережить обострение бронхиальной астмы весной
Пульмонолог Костянова перечислила способы борьбы с обострением бронхиальной астмы
Обострения бронхиальной астмы представляют собой эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих дистанционных хрипов или заложенности в грудной клетке, которые требуют изменения обычного режима лечения. Эти симптомы могут развиваться как у пациентов с уже поставленным диагнозом, так и быть первым проявлением этого заболевания. Как предотвратить или ослабить симптомы астмы самостоятельно, в беседе с Лайфом рассказала врач-пульмонолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Виктория Костянова.
По словам медика, важны общие мероприятия по укреплению здоровья:
- борьба с курением, в том числе пассивным;
- исключение пищевых продуктов и добавок, причастных к развитию аллергических реакций;
- минимизация контакта с аллергенами/триггерами;
- частое проведение влажной уборки в местах постоянного нахождения;
- использование HEPA-фильтров в средствах очистки помещений;
- умеренные физические тренировки (анаэробные нагрузки), такие как ходьба, бег на месте, плавание, танцы и так далее;
- дыхательная гимнастика по Стрельниковой.
Также не стоит забывать о профилактике обострения под наблюдением врача, а именно:
- соблюдать рекомендации по поводу лечения и поддержания контроля;
- своевременно принимать меры, предотвращающие обострение сопутствующих заболеваний, таких как риносинусит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, подтверждённая пищевая аллергия;
- противогриппозная, противопневмококковая вакцинация;
- проведение АСИТ/СЛИТ.
По словам Костяновой, важно обратиться к врачу в самом начале обострения и как можно быстрее устранить бронхиальную обструкцию, гипоксемию, а также предотвратить дальнейшие рецидивы.
"Необходимо периодическое наблюдение у врача даже в периоды ремиссии заболевания по согласованному плану, проведение обучения пациентов и их родственников по предотвращению обострений и действиям во время приступа бронхиальной астмы. Только совместные действия врача и пациента приведут к успешному контролю над этим распространённым заболеванием", — заключила Костянова.
Ранее терапевт Сергей Шубин назвал три признака кашля, при которых нужно срочно обратиться к врачу. Специалист отметил, что кашель — это защитная реакция организма на внешние факторы, но далеко не всегда это явление безобидно.
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