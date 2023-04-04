Психолог Синютина перечислила пять шагов к жизни без конфликтов

Жить совсем без конфликтов с близкими, коллегами, незнакомцами на улице или в соцсетях — это настоящее искусство. Но снизить градус напряжения могут помочь пять простых приёмов, которыми с РИА ФАН поделилась психолог Юлия Синютина. Главное условие — относитесь к выполнению этих правил как к увлекательной игре или эксперименту, и тогда выполнить их будет проще простого.

Первое правило: Человек человеку друг

Психолог советует хотя бы попытаться создать для себя ощущение дружелюбной атмосферы и воспринимать окружающих — всех без исключения — как друзей или хотя бы приятелей. Но не забывайте, мы просто играем.

Второе правило: Не ждать от каждого подлости и подвоха

Синютина советует избавиться от негативной установки, мол, "все вокруг стремятся мне навредить". По словам психолога, в конце концов, большинству из нас и дела нет до окружающих, все озабочены прежде всего собой, поэтому совсем не стоит ждать, что кто-то затаился и вот-вот намеренно причинит вам зло.

Третье правило: Первые шаги навстречу другим

Даже если вы так раньше не делали, но это же новая игра! Почему бы не попробовать? Предложенная чашечка чая, небольшой комплимент, иногда просто улыбка — хорошее начало нового подхода к людям и к жизни в целом, уверяет психолог Синютина.

Четвёртое правило: Никаких споров

Если поругаться не входит в наши планы, не будем вступать в споры — ни в политические, ни в рабочие, ни в бытовые, рекомендует эксперт.

Пятое правило: Физический выплеск эмоций

Если предыдущих четыре правила соблюдены, а дискомфорт всё еще остался, эксперт рекомендует тут же прибегнуть к любой физической активности — приседаниям, толканиям стены, даже просто интенсивное сжимание кулаков подойдёт.

"Если есть возможность и место проораться, — орём. Дальше надо купить и съесть мороженку — сладости всегда помогают", — рекомендует психолог.