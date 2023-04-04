Психолог посоветовала при встрече с агрессором отойти в сторону или бежать

Лучший вариант при встрече с агрессивным человеком — отойти в сторону и не обращать внимания. Об этом рассказала доцент кафедры психологии и педагогики Института дополнительного профессионального образования социальных работников города Москвы Марина Солдатенкова в беседе с RT.

"Если вы видите, что человек, находящийся рядом с вами, агрессивно себя ведёт по отношению к вам или, например, придирается, отойдите в сторону и не обращайте внимания — это будет лучшим вариантом. Если же вы готовы нападать в ответ, вы получите ещё большую агрессию со стороны обидчика", — предупредила эксперт.

По словам специалиста, вести беседу в таких ситуациях может быть просто опасно, особенно в агрессивной форме, так как агрессия порождает агрессию. Солдатенкова отметила, что самое главное в любой ситуации — это самообладание.

"А если вы понимаете, что агрессия по отношению к вам не совсем адекватна, то лучший вариант — бегство", — посоветовала психолог.

При этом она призвала после конфликта не обвинять себя, не копаться внутри и не искать виноватых и смыслы жизни. Стоит оставить обидчика наедине со своими личными проблемами, подчеркнула доцент кафедры психологии. Также эксперт пояснила, что агрессия — это врождённая характеристика, неагрессивных людей не бывает. Вопрос заключается лишь в форме её проявления и способности совладать с ней.