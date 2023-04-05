Петербуржец обвинил двух мужчин в изнасиловании дубинкой на глазах у подруги, снявшей всё
Житель Петербурга заявил, что двое мужчин избили его и изнасиловали дубинкой
Житель Санкт-Петербурга решил провести время с девушкой, но вместо этого стал жертвой жестокого изнасилования и издевательств. Детали жуткой истории сообщает "Рен-ТВ".
Всё произошло днём 3 апреля. 36-летний петербуржец приехал в гости к 20-летней подруге, которая сама его позвала, но там мужчину поджидал неприятный сюрприз. Вместо девушки его встретили её брат и друг, которые стали обвинять прибывшего в приставаниях к подруге, когда та была ещё подростком. Затем они стали его жестоко избивать. Однако этим дело не закончилось: в какой-то момент товарищи повалили пострадавшего на пол и изнасиловали дубинкой. Пока петербуржец кричал о помощи, всё происходящее девушка снимала на телефон.
После жестокой расправы злоумышленники начали шантажировать жертву, утверждая, что распространят кадры в Сети, если тот заявит на них в полицию. К этому моменту услышавшие крики соседи уже вызвали правоохранителей. Однако когда полицейские прибыли на вызов, пострадавшего уже не было — его выставили через чёрный ход. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Лайф писал, что один из учеников школы № 1392 им. Рябинкина в Новой Москве изнасиловал четвероклассника. Действия несовершеннолетних попали на видео, а сам ролик был выложен в Сеть. Позднее стало известно, что это уже не первый случай надругательства над ребёнком.
Shutterstock