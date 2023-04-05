Петербуржец обвинил двух мужчин в изнасиловании дубинкой на глазах у подруги, снявшей всё

Всё произошло днём 3 апреля. 36-летний петербуржец приехал в гости к 20-летней подруге, которая сама его позвала, но там мужчину поджидал неприятный сюрприз. Вместо девушки его встретили её брат и друг, которые стали обвинять прибывшего в приставаниях к подруге, когда та была ещё подростком. Затем они стали его жестоко избивать. Однако этим дело не закончилось: в какой-то момент товарищи повалили пострадавшего на пол и изнасиловали дубинкой. Пока петербуржец кричал о помощи, всё происходящее девушка снимала на телефон.