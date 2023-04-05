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4 апреля, 23:57

Петербуржец обвинил двух мужчин в изнасиловании дубинкой на глазах у подруги, снявшей всё

Житель Петербурга заявил, что двое мужчин избили его и изнасиловали дубинкой

Житель Санкт-Петербурга решил провести время с девушкой, но вместо этого стал жертвой жестокого изнасилования и издевательств. Детали жуткой истории сообщает "Рен-ТВ".

Всё произошло днём 3 апреля. 36-летний петербуржец приехал в гости к 20-летней подруге, которая сама его позвала, но там мужчину поджидал неприятный сюрприз. Вместо девушки его встретили её брат и друг, которые стали обвинять прибывшего в приставаниях к подруге, когда та была ещё подростком. Затем они стали его жестоко избивать. Однако этим дело не закончилось: в какой-то момент товарищи повалили пострадавшего на пол и изнасиловали дубинкой. Пока петербуржец кричал о помощи, всё происходящее девушка снимала на телефон.

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После жестокой расправы злоумышленники начали шантажировать жертву, утверждая, что распространят кадры в Сети, если тот заявит на них в полицию. К этому моменту услышавшие крики соседи уже вызвали правоохранителей. Однако когда полицейские прибыли на вызов, пострадавшего уже не было — его выставили через чёрный ход. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф писал, что один из учеников школы № 1392 им. Рябинкина в Новой Москве изнасиловал четвероклассника. Действия несовершеннолетних попали на видео, а сам ролик был выложен в Сеть. Позднее стало известно, что это уже не первый случай надругательства над ребёнком.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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