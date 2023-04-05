Россия не будет сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине

Москва не сотрудничала с "Независимой комиссией по расследованию на Украине", которая была создана в 2022 году на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ). Как заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, Россия не будет взаимодействовать с ней, так как независимость комиссии отражена лишь на бумаге. Его слова приводит ТАСС.