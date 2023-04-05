Россия не будет сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине
Гатилов: Россия не будет сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине
Москва не сотрудничала с "Независимой комиссией по расследованию на Украине", которая была создана в 2022 году на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ). Как заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, Россия не будет взаимодействовать с ней, так как независимость комиссии отражена лишь на бумаге. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил о том, что российская сторона ещё в прошлом году приняла решение не сотрудничать с данной комиссией и будет придерживаться этой позиции и впредь.
"Если присмотреться повнимательнее к её деятельности, то станет очевидно, что этот сформированный странами Запада механизм призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию", — подчеркнул Гатилов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о том, что киевский режим поддерживает террористические действия и стоит за чередой убийств с 2014 года. Гибель военкора Владлена Татарского тоже может быть на его совести, что доказывает необходимость проведения спецоперации на Украине, уверен он.
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