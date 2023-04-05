Хоккеиста Кошелева оштрафовали на 2,2 млн за "откос" от армии и поступление в вуз через взятку
В Уфе суд оштрафовал хоккеиста "Металлурга" Кошелева на 2,2 млн рублей за взятки
Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Семёна Кошелева по делу об уклонении от службы в армии и поступление в вуз через взятку. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Семён Кошелев выступает с последним словом в суде перед приговором по делу об уклонении от службы в армии и поступление в вуз через взятку. Видео © LIFE
Мера пресечения в виде подписки о невыезде после вступления приговора в силу отменена. Выступая с последним словом, 27-летний хоккеист заявил, что раскаивается, и пообещал больше не допускать таких ошибок. Также он попросил не судить его строго и принять во внимание тот факт, что у него есть малолетний ребёнок, а жена находится в декретном отпуске.
Напомним, летом прошлого года три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии. Михаилу Воробьёву и Владиславу Лукину назначили штраф в размере двух миллионов рублей с каждого, а Анвар Сулейманов получил пять лет условно. Все трое являются воспитанниками уфимского "Салавата Юлаева".
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