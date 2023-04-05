Хоккеиста Кошелева оштрафовали на 2,2 млн за "откос" от армии и поступление в вуз через взятку

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Семёна Кошелева по делу об уклонении от службы в армии и поступление в вуз через взятку. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Семён Кошелев выступает с последним словом в суде перед приговором по делу об уклонении от службы в армии и поступление в вуз через взятку. Видео © LIFE

Мера пресечения в виде подписки о невыезде после вступления приговора в силу отменена. Выступая с последним словом, 27-летний хоккеист заявил, что раскаивается, и пообещал больше не допускать таких ошибок. Также он попросил не судить его строго и принять во внимание тот факт, что у него есть малолетний ребёнок, а жена находится в декретном отпуске.