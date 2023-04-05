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5 апреля, 12:49
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Лайф узнал, почему посол Зимбабве сидя слушал речь Путина в Кремле вопреки протоколу

Путин изменил протокол церемонии вручения верительных грамот ради посла Зимбабве

<p>Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири. Фото © LIFE</p>

Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири. Фото © LIFE

Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири — единственный, кто слушал сидя речь российского президента Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот иностранными посланниками в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири на церемонии в Кремле. Видео © LIFE

Согласно протоколу, дипломаты должны стоя слушать выступление главы государства. Как узнал корреспондент Лайфа, для посла Зимбабве в этот раз было сделано исключение в связи с тем, что у него больные ноги. Начало речи он заслушал стоя, после чего ему вынесли стул.

Путин: Россия не собирается ни от кого изолироваться

Путин: Россия не собирается ни от кого изолироваться

Путин принял верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Перед её началом посол США Линн Трейси отвернулась от камер Лайфа после вопроса о войне c Россией.

Александр Юнашев
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