Лайф узнал, почему посол Зимбабве сидя слушал речь Путина в Кремле вопреки протоколу
Путин изменил протокол церемонии вручения верительных грамот ради посла Зимбабве
Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири. Фото © LIFE
Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири — единственный, кто слушал сидя речь российского президента Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот иностранными посланниками в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Посол Зимбабве в Москве Амброуз Мутинири на церемонии в Кремле. Видео © LIFE
Согласно протоколу, дипломаты должны стоя слушать выступление главы государства. Как узнал корреспондент Лайфа, для посла Зимбабве в этот раз было сделано исключение в связи с тем, что у него больные ноги. Начало речи он заслушал стоя, после чего ему вынесли стул.
Путин принял верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Перед её началом посол США Линн Трейси отвернулась от камер Лайфа после вопроса о войне c Россией.