Лайф узнал, почему посол Зимбабве сидя слушал речь Путина в Кремле вопреки протоколу

Согласно протоколу, дипломаты должны стоя слушать выступление главы государства. Как узнал корреспондент Лайфа, для посла Зимбабве в этот раз было сделано исключение в связи с тем, что у него больные ноги. Начало речи он заслушал стоя, после чего ему вынесли стул.