Путин констатировал деградацию отношений с ЕС из-за геополитической борьбы
Отношения между Россией и Евросоюзом серьёзно деградировали, потому что ЕС устроил геополитическое соревнование с нашей страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у послов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали. Видео © LIFE
"Находящийся здесь глава представительства ЕС, наверное, разделяет моё мнение, что отношения этого объединения с Россией сильно деградировали, к нашему сожалению. Причину видим в том, что, оставив в стороне свою изначальную миссию экономической интеграции и сотрудничества на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", — сказал российский лидер.
Путин выразил надежду, что все наносящие ущерб действия Евросоюза останутся в прошлом и будет сделано всё возможное, чтобы выстроить хорошие отношения Москвы и стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Путин принял верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Перед её началом посол США Линн Трейси отвернулась от камер Лайфа после вопроса о войне c Россией.
LIFE