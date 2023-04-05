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5 апреля, 13:12

Путин констатировал деградацию отношений с ЕС из-за геополитической борьбы

Отношения между Россией и Евросоюзом серьёзно деградировали, потому что ЕС устроил геополитическое соревнование с нашей страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у послов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения РФ и ЕС деградировали. Видео © LIFE

"Находящийся здесь глава представительства ЕС, наверное, разделяет моё мнение, что отношения этого объединения с Россией сильно деградировали, к нашему сожалению. Причину видим в том, что, оставив в стороне свою изначальную миссию экономической интеграции и сотрудничества на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", — сказал российский лидер.

Путин выразил надежду, что все наносящие ущерб действия Евросоюза останутся в прошлом и будет сделано всё возможное, чтобы выстроить хорошие отношения Москвы и стран ЕС.

Путин: Отношения РФ и США переживают глубокий кризис

Путин: Отношения РФ и США переживают глубокий кризис

Ранее сообщалось, что Путин принял верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, в том числе США, Дании и Норвегии. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Перед её началом посол США Линн Трейси отвернулась от камер Лайфа после вопроса о войне c Россией.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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