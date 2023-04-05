Путин: Отношения РФ и США переживают глубокий кризис

От отношений РФ и США напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, однако сейчас эти отношения переживают кризис. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая верительные грамоты у послов, в том числе и у американского дипломата Линн Трейси.

"Не хочется нарушать благостной обстановки церемонии вручения верительных грамот. Вы, возможно, не согласитесь с мнением, но не могу не сказать, что использование США в своей политике таких инструментов, как поддержка "цветных революций", в конечном итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло вклад в деградацию российско-американских отношений", — подчеркнул Путин.

При этом он добавил, что Москва всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

"Будем руководствоваться этим и в дальнейшем", — заключил Путин.