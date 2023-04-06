Что известно об украинском ракетном комплексе "Гром-2" Оглавление Оперативно-тактические ракетные комплексы Украины ОТРК "Гром-2": Характеристики, дальность стрельбы Ракетное оружие Украины С начала спецоперации ВСУ активно пытаются восстановить оружие собственной разработки. Получается это с большим трудом, а процесс двигается не так, как хотелось бы Киеву. 157098 157098 Украинский комплекс "Гром-2". Фото © Wikipedia / VoidWanderer

По данным Минобороны РФ, 30 марта 2023-го российские средства ПВО впервые сбили новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Построить этот комплекс украинские оборонные предприятия пытались 30 лет, однако добиться боевой устойчивости оружия оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Оперативно-тактические ракетные комплексы Украины

В начале 90-х Киев поставил перед собственными оборонными компаниями задачу создать оружие неядерного сдерживания, которое бы пришло на смену ракетам "Точка-У", доставшимся в наследство от СССР. За короткий срок предполагалось решить сразу две проблемы: увеличить дальность поражения целей и произвести линейку современных боеприпасов (ракет) с длительными сроками хранения.

ОТРК "Гром-2": Характеристики, дальность стрельбы

Украинские инженеры ориентировались на советские и российские решения в этой области — в качестве ориентира по дальности пуска и времени развёртывания были взяты оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Концепцией комплекса "Гром-2" удалось заинтересовать зарубежного заказчика. Одним из вероятных инвесторов проекта называется Саудовская Аравия. Местное бюро KACST, предположительно, стало партнёром КБ "Южное". Считается, что часть работ над ракетным комплексом саудиты успели оплатить, однако до испытаний на территории заказчика дело так и не дошло.

В состав комплекса "Гром-2" должны были входить самоходная пусковая установка, вмещающая два контейнера с ракетами, ракеты "земля – земля", пункт управления. Для наведения планировалось использовать инерциальную и спутниковую навигацию. Ключевым предприятием по этому направлению были киевский завод "Арсенал" и харьковское предприятие "Хартрон-Аркос". Обе структуры сохраняли внушительный технологический задел, унаследованный из СССР, и его часть, вероятно, была использована для разработки системы коррекции и управления полётом по программе "Гром-2". Параллельно для проекта "Гром-2" закупались и западные системы, например гироскопы серии IFOS-500, что позволяло сравнить возможности украинских и зарубежных решений.

Украинский комплекс "Гром-2". Фото © Wikipedia / VoidWanderer

При всей любви украинских инженеров к советским технологиям ракету было решено проектировать заново. Предполагалось, что стартовая масса реактивного боеприпаса "Грома" будет около трёх тонн. Это на тонну больше, чем в советской "Точке". Из них от 480 до 495 кг должно было приходиться на боевую часть. Заявленная дальность ОТРК "Гром-2" — до 500 км. Предполагалось, что тягач, на котором должны установить ракеты, будет иметь колёсную формулу 10х10. Его разработкой и производством должны были заниматься в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. А.А. Морозова, а для удешевления производства машины, вероятно, использовались агрегаты КрАЗа.

Ракетное оружие Украины

Несмотря на присутствие в проекте потенциального зарубежного заказчика, готового не просто финансировать проект, но и оплачивать серийное производство, практически сразу после первых валютных траншей работы над ОТРК "Гром-2" были прекращены. Достоверно известно, что предприятия украинского ВПК успели собрать лишь несколько ходовых макетов, необходимых для испытаний комплекса на вибрационную стойкость и общую надёжность конструкции.

Одной из ключевых сложностей стала разработка нового твердотопливного двигателя на смеси особой химии. Предполагалось, что новая формула топлива позволит хранить ракеты для "Грома-2" по 15–20 лет, однако в реальности в обозначенные заказчиками сроки ракету изготовить не удалось.

По данным экспертов, из-за проблем с топливом по новой химической формуле "Гром-2", скорее всего, получил баллистические ракеты, построенные по советским технологиям. Они позволяли совершать запуски и проводить стрельбу, однако о приближении такого оружия по боевым параметрам к российским "Искандерам" говорить не приходилось.

Боевая работа расчёта ОТРК "Искандер". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

При этом сообщалось, что испытания двигателя ракеты прошли лишь в 2017 году, с учётом того, что концептуальная работа над проектом началась в 2003 году, а все необходимые технические параметры были согласованы в 2007 году. В 2021-м в украинских СМИ встречались сообщения о 80-процентной готовности оружия, однако сотен или даже десятков единиц "Грома-2" на вооружении ВСУ так и не появилось.

Ряд зарубежных экспертов, включая аналитиков американского издания The Drive считают, что минимально допустимого прогресса в создании этого оружия предприятия украинского ВПК могли бы добиться лишь при помощи зарубежных технологических решений в области топливной химии, навигации и связи. Зарубежные эксперты отмечают, что единственным доказательством работ над этим комплексом является демонстрация в 2018 году макета пусковой платформы с опознавательными знаками ВСУ во время парада в честь Дня независимости в Киеве.

По самым скромным оценкам, доработка "Грома-2" до версии с двумя боеголовками (дальностью в 280 и 500 километров) и начало серийного производства должны были обойтись украинскому бюджету (или иностранным инвесторам проекта) в сумму порядка 450–500 млн долларов. Считалось, что такие деньги могли быть выделены после прохождения заводских и государственных испытаний комплекса. По некоторым данным, передача первого прототипа "Грома-2" для тестовой стрельбы должна была состояться в 2022 году, однако за несколько дней до утверждения сроков испытаний разработчики заявили о "недостаточной стабильности системы" и сообщили потенциальному заказчику о "стратегическом недофинансировании" проекта.

Авторы Евгений Жуков