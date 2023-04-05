Защитник ФК "Сочи" Терехов оценил свои шансы остаться в клубе в 50 на 50

32-летний защитник ФК "Сочи" Сергей Терехов, комментируя переговоры с клубом по новому контракту, дал сдержанную оценку своим планам по поводу продления договора. На вопрос журналистов "Спорт-Экспресса" , какова вероятность, что Терехов останется в клубе, футболист дал рациональную оценку: 50 на 50. Тут, скорее, дело в желании.

"Идёт обычный диалог с футбольным клубом "Сочи". Я думаю, торопиться никуда не надо ни им, ни мне, поэтому всё в рабочем режиме... Меня пока здесь всё устраивает, посмотрим, как будет дальше", — сказал он.