Защитник ФК "Сочи" Терехов оценил свои шансы остаться в клубе в 50 на 50
Защитник ФК "Сочи" Сергей Терехов. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
32-летний защитник ФК "Сочи" Сергей Терехов, комментируя переговоры с клубом по новому контракту, дал сдержанную оценку своим планам по поводу продления договора. На вопрос журналистов "Спорт-Экспресса", какова вероятность, что Терехов останется в клубе, футболист дал рациональную оценку: 50 на 50. Тут, скорее, дело в желании.
"Идёт обычный диалог с футбольным клубом "Сочи". Я думаю, торопиться никуда не надо ни им, ни мне, поэтому всё в рабочем режиме... Меня пока здесь всё устраивает, посмотрим, как будет дальше", — сказал он.
"Сочи" арендовал Терехова у "Оренбурга" в августе 2020-го, спустя год футболист перешёл в сочинский клуб на полноценной основе. Его контракт действует до конца июня 2023 года.
Ранее стало известно, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Химок". Обе стороны расторгли договор по обоюдному согласию.