Губернатор Азаров счёл вопрос кадров ключевым для технологического суверенитета
Достижение технологического суверенитета — это главный вызов для российской промышленности на сегодняшний день. Такое мнение озвучил в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?".
На примере своего региона он рассказал, что успешная практика по теме технологического суверенитета уже имеется, при этом наиболее важным становится вопрос кадровой подготовки.
"Мы понимаем ответственность на региональном уровне, роль подготовки квалифицированных рабочих. Мы сделали колоссальные шаги по развитию университетов. Отдельно отмечу проект научно-образовательных центров мирового уровня. Там создан очень серьёзный задел. НОЦ — это связь науки и производства, ведь туда входят и крупные индустриальные партнёры, и небольшие инновационные компании", — поделился наблюдениями Азаров.
Напомним, что 4 апреля состоялось заседание Президиума Госсовета по промышленности, где тема технологического суверенитета также стала магистральной. Кроме того, формирование технологического суверенитета президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач на 2023 год.
ТАСС / Владимир Гердо