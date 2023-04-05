Губернатор Азаров счёл вопрос кадров ключевым для технологического суверенитета

Достижение технологического суверенитета — это главный вызов для российской промышленности на сегодняшний день. Такое мнение озвучил в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?".

На примере своего региона он рассказал, что успешная практика по теме технологического суверенитета уже имеется, при этом наиболее важным становится вопрос кадровой подготовки.