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5 апреля, 18:43

Разведку Украины уличили в грязном лживом вбросе из-за обращения к крымчанам

В парламенте Крыма назвали лживым вбросом "благодарность ГУР" Украины

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что "благодарность украинских военных крымчанам за сотрудничество" была ложным вбросом. Так он отреагировал на обращение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины к крымчанам. Там поблагодарили жителей полуострова и призвали "сообщать информацию о расположении Вооружённых сил России".

"Вся их благодарность — это показной грязный лживый вброс и провокация, чтобы показать, что в Крыму якобы живут люди, которые им симпатизируют. Киевским врунам пора раз и навсегда зарубить себе на носу, что крымский народ и армия России едины. Мы благодарны Вооружённым силам России за защиту нашего региона", — сказал Гемпель в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что даже если на полуострове есть те, кто пытается сотрудничать с врагом, то их единицы и этих людей "находят наши спецслужбы".

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сухо, но однозначно отреагировал на слова Зеленского о наступлении ВСУ обещанием: "Встретим, похороним". С ним согласен бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он уверен, что контрнаступление ВСУ обернётся огромными потерями.

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Ирина Фальке
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