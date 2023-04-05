Разведку Украины уличили в грязном лживом вбросе из-за обращения к крымчанам

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что "благодарность украинских военных крымчанам за сотрудничество" была ложным вбросом. Так он отреагировал на обращение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины к крымчанам. Там поблагодарили жителей полуострова и призвали "сообщать информацию о расположении Вооружённых сил России".

"Вся их благодарность — это показной грязный лживый вброс и провокация, чтобы показать, что в Крыму якобы живут люди, которые им симпатизируют. Киевским врунам пора раз и навсегда зарубить себе на носу, что крымский народ и армия России едины. Мы благодарны Вооружённым силам России за защиту нашего региона", — сказал Гемпель в интервью РИА "Новости".