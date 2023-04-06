Замглавы МИД Вершинин: Две партии удобрений из РФ направят нуждающимся странам

Россия готовит ещё две партии удобрений для отправки на безвозмездной основе нуждающимся странам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу RT Arabic.

"Россия многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам", — пояснил замминистра, уточнив, что это заняло большое время, так как 262 тысячи тонн удобрений арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов.

При этом Вершинин напомнил, что в марте в Малави пришла первая партия груза из РФ. В данный момент ещё две готовятся к отправке.