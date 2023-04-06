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5 апреля, 21:46

Замглавы МИД Вершинин: Две партии удобрений из РФ направят нуждающимся странам

Россия готовит ещё две партии удобрений для отправки на безвозмездной основе нуждающимся странам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу RT Arabic.

"Россия многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам", — пояснил замминистра, уточнив, что это заняло большое время, так как 262 тысячи тонн удобрений арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов.

При этом Вершинин напомнил, что в марте в Малави пришла первая партия груза из РФ. В данный момент ещё две готовятся к отправке.

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Ранее Лайф рассказывал, что 9 марта сухогруз Smew с российскими удобрениями был задержан в финском порту. Власти страны получили соответствующее уведомление от покупателя удобрений только 19-го числа, а спустя несколько дней выдали разрешение на движение груза. Корабль был отпущен из порта 23 марта.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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