Задержана американка, устроившая стрельбу в башне Трампа из-за проблем с мужем

Полиция задержала американку, которая ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. Об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на правоохранителей.

"Вооружённая женщина взята под стражу после проникновения в Trump Tower", — сказано в статье.