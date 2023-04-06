Задержана американка, устроившая стрельбу в башне Трампа из-за проблем с мужем
В Чикаго задержали женщину с оружием, проникшую в отель Трампа с винтовкой
Полиция задержала вооружённую женщину в небоскрёбе Trump Tower в Чикаго. Обложка © Twitter / Insider News
Полиция задержала американку, которая ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. Об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на правоохранителей.
"Вооружённая женщина взята под стражу после проникновения в Trump Tower", — сказано в статье.
Детали задержания полиция не сообщает. Дебоширку отправили на медицинскую экспертизу, чтобы оценить её психологическое состояние. По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, вечером 5 апреля американка ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. По данным полиции, инцидент носил бытовой характер, угрозы общественной безопасности нет. Как оказалось, женщина пошла на такой шаг из-за плохого отношения мужа.