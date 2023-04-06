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6 апреля, 02:29

Задержана американка, устроившая стрельбу в башне Трампа из-за проблем с мужем

В Чикаго задержали женщину с оружием, проникшую в отель Трампа с винтовкой

<p>Полиция задержала вооружённую женщину в небоскрёбе Trump Tower в Чикаго. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/insidernewske/status/1643675624412782592?s=21&t=pHLdmdolGN2TmIpTHWzljg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Insider News</a></p>

Полиция задержала вооружённую женщину в небоскрёбе Trump Tower в Чикаго. Обложка © Twitter / Insider News

Полиция задержала американку, которая ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. Об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на правоохранителей.

"Вооружённая женщина взята под стражу после проникновения в Trump Tower", — сказано в статье.

Детали задержания полиция не сообщает. Дебоширку отправили на медицинскую экспертизу, чтобы оценить её психологическое состояние. По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.

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Напомним, вечером 5 апреля американка ворвалась в небоскрёб Trump International Hotel and Tower в Чикаго и открыла огонь из винтовки. По данным полиции, инцидент носил бытовой характер, угрозы общественной безопасности нет. Как оказалось, женщина пошла на такой шаг из-за плохого отношения мужа.

Оксана Попова
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